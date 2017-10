Rio Negro Mulheres morrem em aciedente após homem alcoolizado capotar veículo "O causador do acidente estava bêbado e só quebrou dois dedos"

Carro capotou e pegou fogo na rodovia MS-430 Foto: Reprodução/Sidney Assis

Elisvania da Cruz Santos (27), e Eva Barbosa Marques (19), morreram após Alex França da Silva (26), perder o controle do carro em que estavam em uma curva na MS-430, no município de Rio Negro. De acoredo com a polícia, ele estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade.

O carro que Alex conduzia capotou, explodiu e as duas mulheres morreram no local, uma delas carbonizada. Alex sobreviveu e quebrou dois dedos.

Segundo o delegado Fabio Magalhães, o caso aconteceu entre o final da noite e o início da madrugada do domingo (15). Em seu depoimento à polícia, Alex relatou que os três residentes de São Gabriel do Oeste estavam indo para uma festa, um Carnaval fora de época, na cidade vizinha.

"Ele estava alcoolizado e em alta velocidade. Em uma curva acentuada, bem na serra, já em Rio Negro, ele perdeu o controle do veículo, que capotou e pegou fogo", detalhou o delegado.

O condutor fraturou dois dedos e foi levado para o Hospital de São Gabriel do Oeste. A polícia o encontrou em casa. Ele foi preso em flagrante.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). O caso foi registrado como homicídio culposo (quando se assume o risco de matar), na Delegacia de Polícia de São Gabriel de Oeste.