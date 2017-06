Denúncia anônima Mulheres são presas na rodoviária com 11kg de maconha e entregam traficante "Tentando embarcar para Goiânia"

Duas mulheres, de 26 e 18 anos, foram presas em flagrante da noite do domingo (11) enquanto tentavam embarcar com cerca de 11 quilos de maconha para Goiânia (GO), no Terminal Rodoviário de Campo Grande. Depois de presas a dupla entregou o nome do fornecedor com quem pegaram a droga, celulares e parte antecipado do pagamento pelo serviço.

Conforme a polícia, o caso veio à tona ainda pela manhã de domingo, após o recebimento de denúncia anônima da identidade de duas 'mulas' (como são chamados os transportadores ilegais de drogas).

O denunciante informou que as duas acusadas se encontraram com o traficante em um posto de gasolina na região da Coronel Antonino, onde partiram de moto até a rodoviária.



No total, nas duas malas apreendidas com as mulheres, foram apreendidos 15 tabletes de maconha, dois celulares novos e R$ 600 em dinheiro.



As acusadas foram encaminhadas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da região central, onde o caso foi registrado, as mulheres entregaram o homem que as contratou. Trata-se de Matheus Lima de Souza (18), detido na favela da Mandala (zona norte de Campo Grande), onde mora.



Também levado à delegacia, ele negou as acusações, mas foi indiciado junto das mulheres por tráfico. Seu celular também foi apreendido para que se apure outros envolvidos no esquema.