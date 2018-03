Fronteira Na "caça" a Minotauro, polícia estoura laboratório de drogas

Foto: Porã News

A Policia Nacional do Paraguai estourou um laboratório de cocaína na manhã desta segunda-feira (26/3) durante ação para encontrar o foragido da justiça brasileira, Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, 32, conhecido como “Minotauro”. Ele é suspeito de ter ordenado a morte do policial civil Wescley Vasconcelos Dias, 37, no dia 6 de março, em Ponta Porã.

O fato ocorreu em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Policiais realizaram busca e apreensão em vários locais de propriedade de Minotauro. De acordo com o Porã News, em uma propriedade foi encontrados vários bidões de Hidróxido de Potássio, que seria utilizada para o preparo da pasta base de cocaína.

No local ainda foram apreendidas balança, varias caixas de ferramentas, macaco hidráulico e formo utilizado para preparo e cozimento da pasta base de cocaína.

Durante a busca e apreensão os policiais ainda descobriram um mini laboratório, construído no interior do lava jato na rua Cerro Cora esquina com a rua Cerro Leon do bairro Mariscal Estigarribia na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero a uns 500 metros da linha divisória com a cidade de Ponta Porã.

Ainda conforme o site, foi apreendida uma motocicleta da marca Kawasaki, um VW Polo de origem brasileira, além de um forno para o processamento de drogas e varios documentos que será utilizado para chegar aos demais integrantes da facção criminosa comandada por “Minotauro”.

Segundo as autoridades brasileiras, a procura pelo foragido da justiça brasileira continuará por tempo indeterminado ate que o mesmo seja preso e entregue as autoridades brasileiras, que acompanham as operações realizadas no Paraguai.