Sidrolândia Na Estrada da Gameleira acidente mata homem de 52 anos Acidente aconteceu por volta das 17h de ontem

Damião Severino do Nascimento (52), morreu após capotar o veículo que conduzia por volta das 17h de ontem, domingo (11), na Estrada da Gameleira, próximo ao Capão Seco, em Sidrolândia, distante 71 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de sair da casa de parentes no Assentamento Jibóia e seguia sozinho em um veículo Fiat Uno ao sentido Campo Grande, quando por algum motivo que ainda será investigado, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

O automóvel capotou. Em razão do acidente, Damião sofreu vários ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.