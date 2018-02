Sidrolândia Na madrugada, homem é preso com arma de fogo dentro do carro PM em rondas pela área central prendeu um homem com uma arma de fogo dentro do seu veículo

Por: SidrolandiaNews 13/02/2018 às 07:49

ra por volta das 04h:00min da manha desta terça feira (13), quando a viatura da Policia Militar em rondas pela área central, foi acionada por pessoas que transitavam pela rua, que um indivíduo em um veículo Golf de cor escura, estaria portando uma arma de fogo, e que o mesmo já teria feito disparo na via pública. Guarnição continuou em rondas, e próximo ao Auto Posto Vacaria, se deparou com um veículo nasmesmas características, ao efetuar a abordagem, o condutor identificado como E.L.S.L de 27 anos, e em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, o seu veículo também estava devidamente em dia, mas ao efetuarem uma varredura no veículo, encontraram um revólver calibre 38 com numeração adulterada e com 5 munições, sendo que uma estava deflagrada. O abordado confessou que a arma era de sua propriedade, e que estaria portando a mesma, por estar sofrendo ameaças. Ele foi encaminhado para a DEPOL de Sidrolândia, para os devidos procedimentos cabíveis.