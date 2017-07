"Pesou" Na tentativa de fuga traficante cai na ribanceira com 3 toneladas de maconha "Outros veículos batedores; uma picape também carregada de drogas e uma motocicleta, conseguiram fugir"

Cerca de três toneladas de maconha foram apreendidas na noite de terça-feira (4), em Mato Grosso do Sul, após o motorista de uma caminhonete cair em uma ribanceira durante fuga da polícia.

A apreensão foi feita pelo DOF (Departamento de Operações da Fronteira), em Amambai, - cidade distante à 332 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro, o veículo que se envolveu no acidente seguia em comboio com outra caminhonete, uma picape e uma motocicleta como "batedora".

Foto: Reprodução/DOF

Os policiais informaram que as duas caminhonetes estavam lotadas de tabletes de maconha. Somente o motorista do veículo que caiu na ribanceira foi preso. Ele tem 51 anos e levava a droga para Itaquiraí, onde mora. O entorpecente pesou 3007,3 quilos.

A caminhonete que caiu na ribanceira estava com placas de Piraporã (MG) e ficou bastante danificada. A outra estava com placas de Maringá (PR). Ambas estavam com registro de roubo/furto.