São Lourenço Namorado de atual é baleado com 6 tiros por ex-marido descontrolado "Está em estado grave na Santa Casa"

Erlanderson Vaz da Silva (38), foi baleado com pelo menos seis tiros, na madrugada desta quarta-feira (17), na Rua Sílvio Romero, no Jardim São Lourenço, em Campo Grande. A vítima foi socorrida em estado grave e levada para uma unidade de saúde.

De acordo com testemunhas a tentativa pode ter sido motivada por ciúmes. O suspeito de ter cometido o crime é Dagoberto Lima Rocha (41), ex-marido da atual namorada da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a namorada tem 33 anos e contou que estava com Erlanderson dentro de uma picape Saveiro, de cor preta, quando seu ex-marido chegou a pé e disparou vários tiros.

Ainda segundo o registro, no momento do crime, a mulher gritou para que o ex parasse, mas o homem não a 'escultou'. Após o crime, Dagoberto fugiu. Mesmo ferido, Erlanderson foi dirigindo até o posto de saúde do Bairro Tiradentes, onde recebeu os primeiros socorros. Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida à Santa Casa. O estado de saúde dele é grave.

De acordo com assessoria do hospital, a vítima foi atingida no ombro, braço e boca, foi drenado sangue da boca de Erlanderson e também foi feito exame neurológico que não constatou danos. Conforme a polícia, dentes da vítima ficaram no banco do veículo, que foi apreendido e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. O suspeito ainda está foragido.