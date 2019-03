COXIM "Não me lembro", diz suspeito de espancar idosa para roubar Vítima foi encaminhada em estado grave à Santa Casa da Capital

Foto: Reprodução

Jeferson Torres Rodrigues, de 21 anos, foi preso suspeito de amarrar e agredir Maria da Conceição Silva, de 83 anos, durante roubo na manhã de quarta-feira (20), em Coxim.

Segundo a Polícia Civil, Jeferson foi preso em um hotel no centro da cidade, o suspeito revelou que teria consumido drogas na casa da vítima, na companhia do neto da idosa. Após os dois consumirem o entorpecente, o neto foi embora, no entanto, Jeferson aguardou ao lado de fora da casa, até que o amigo fosse, para na sequência cometer a ação criminosa.

Segundo o site Coxim Agora, o rapaz teria furtado uma moto na residência e após a prisão disse não se lembrar se agrediu ou não a idosa. A moto foi abandonada em rua no centro da cidade. A idosa foi encaminhada a Santa Casa, em Campo Grande, onde segundo o hospital, se encontra na àrea vermelha, entubada e sedada, o estado de Maria é grave. Ela está sendo avaliada pela neurologia do hospital.

Segundo o registro de ocorrência, o suspeito possui várias passagens pela polícia e foi indiciado por roubo que resulta violência de natureza grave.

CASO

