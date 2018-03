Coxim Nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, homem é preso por agredir esposa a vassouradas

Foto: Sheila Forato

J.C.L., de 41 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (07), as vésperas do Dia Internacional da Mulher, no bairro Mendes Mourão, em Coxim.

A prisão aconteceu depois que ele agrediu a esposa, E.J.S., de 53 anos, a vassouradas por volta das 19 horas desta terça-feira (06).

O crime aconteceu na residência do casal, também no bairro Mendes Mourão. A vítima relatou que o marido chegou em casa agressivo, pois tinha ingerido bebida alcoólica.

Os dois deram início a uma discussão e ele partiu para a agressão. De acordo com “E”, o marido se armou com uma vassoura e desferiu dois golpes. Inicialmente a Polícia Militar foi acionado e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Ela ficou quase a noite toda em observação, mas, quando voltou para casa, encontrou o marido dormindo na cama do casal. Com medo, ele voltou para o hospital e esperou amanhecer para ir até a residência em que trabalha, de doméstica.

Logo em seguida o marido também foi até seu trabalho e começou a discutir. Desta vez a polícia conseguiu prender “J” em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde permanece a disposição da Justiça.

Segundo a delegada da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Sandra Regina Simão de Brito, é a terceira vez que ele é preso por agredir a esposa. A primeira prisão foi em setembro e a segunda em novembro.

Ao Edição MS, a vítima contou que depois da segunda prisão decidiu dar mais uma chance ao autor, que ficou sem beber desde novembro do ano passado. Entretanto, nesta semana “J” voltou a ingerir bebida alcoólica e voltou a ficar violento.

Ela garante que não vai reatar o relacionamento, que tem pouco mais de um ano. Porém, confessa que todas as vezes que tenta se separar do marido passa a viver a base de ameaças. “Eu até consigo aquelas medidas protetivas, mas ele não respeita a lei”, finalizou de relatar seu drama.