Resgate Naufrágios em Sepetiba no RJ confirmam três mortos e dez desaparecidos "Pelo menos nove pessoas sobreviveram ao incidente"

Duas embarcações naufragaram entre a noite de ontem, quinta-feira (7) e a madrugada de hoje, sexta-fe(8) na Baía de Sepetiba, em frente ao Porto de Itaguaí, no litoral sul fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 9h de hoje, tinham sido confirmadas três mortes. Pelo menos nove pessoas sobreviveram ao incidente.

Dos sobreviventes, seis foram resgatados da água pelo Corpo de Bombeiros e três conseguiram nadar até a costa. Segundo os bombeiros, acredita-se que ainda haja dez desaparecidos.

Os trabalhos de resgate continuam no local, com bombeiros do Grupamento Marítimo de Sepetiba, e dos quartéis de Angra dos Reis e do grupo de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca, além de militares da Capitania dos Portos.