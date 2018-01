Aral Moreira 'Ninguém viu'; homem é executado com 12 tiros de 9 milímetros "A vítima seguia pelo trânsito de sua cidade quando foi alvejado"

Cleber Gonçalves Rodrigues, 31 anos, foi assassinado com 12 tiros de pistola 9 milímetros, por volta das 9h de ontem (18), na Rua 31 de Março, no Centro de Aral Moreira, distante 364 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima seguia em um veículo VW, de placa HTV 6501, quando foi atingida pelos tiros. No local, não foi encontrada nenhuma testemunhas do fato. Ninguém quis informar quem seria os autores.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município. Por enquanto não há informações sobre os suspeitos. Cleber respondia a dois processos por tráfico de drogas e um por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, de acordo com informações do site do Tribunal de Justiça.