MT No Coxipó; assaltante é perseguido e capturado após capotamento de veículo "Durante perseguição policial o homem acabou acertando um outro veículo que capotou"

Foto: Reprodução

Uma tentativa de assalto foi registrada na tarde de ontem, segunda-feira, 08, na região do Coxipó, em Cuiabá, e acabou com um carro com as rodas para o ar, depois de uma perseguição policial próximo ao bairro Cohab São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, o bandido teria abordado uma vítima na região e acabou sendo flagrado por uma viatura policial, dando início a uma perseguição pela rodovia Palmiro Paes de Barros.

Na perseguição, o assaltante que estava em um Volkswagen Fox, de cor branca, acertou de raspão um Renaut Logan, de cor verde, que acabou provocando a capotagem do veículo acertado.

Após a colisão o bandido também perdeu o controle do automóvel em que estava e acabou batendo em um poste.

A vítima que nada tinha a ver com a situação ocorrida, foi resgatada pelo Samu e encaminhada para o pronto Socorro Municipal de Cuiabá, o bandido que nada sofreu foi preso e levado para a Central de Flagrantes juntamente com um revolver apreendido com o suspeito no carro.