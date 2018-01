"Capitán Bado" No meio da rua; homem é executado por pistoleiros na fronteira "Os pistoleiros fugiram para o lado brasileiro da fronteira"

Foto: Reprodução

Um homem de 36 anos foi executado por pistoleiros na manhã desta quinta-feira (4) em Capitán Bado, cidade paraguaia vizinha de Coronel Sapucaia (MS), a 400 km de Campo Grande. Ilson Benitez Baez seguia pela área central quando foi morto com vários tiros de pistola 9 milímetros.

De acordo com policiais paraguaios, o crime ocorreu por volta de 7h50, minutos após Ilson sair de sua casa na Colônia Mariscal Lopez e seguir para o centro da cidade.

Os pistoleiros estavam em um carro, cujo modelo não foi identificado pelas testemunhas. Eles se aproximaram de Ilson e abriram fogo. O homem levou vários tiros e morreu no local. Em seguida os matadores teriam fugido para o lado brasileiro da fronteira.

A região de Capitán Bado e Coronel Sapucaia é uma das mais violentas na fronteira do Paraguai com o Brasil. Assim como ocorre em Pedro Juan Caballero/Ponta Porã, as cidades são dominadas pelo crime organizado.

Facções criminosas brasileiras se instalaram em Capitán Bado e Pedro Juan, onde travam uma guerra pelo controle no tráfico de drogas e de armas.