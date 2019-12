ENCONTRO FRUSTRADO Noite de encontro com 'caso virtual' termina com homem baleado com seis tiros A vítima esperava a mulher no local combinado, dentro de seu Ford Ka, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto

Por: TERO QUEIROZ 26/12/2019 às 11:25 Comentar Compartilhar

Foto: Divulgação A noite de Natal para o homem de 58 que resolveu se encontrar com uma mulher que conheceu por meio da internet acabou com ele baleado com seis tiros. Segundo o boletim de ocorrência, o homem que teve o nome preservado combinou de encontrar uma mulher na Rua Poente, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. A vítima esperava a mulher no local combinado, dentro de seu Ford Ka, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que se aproximaram e efetuaram os disparos. O homem foi atingido no peito, pescoço, braço, punho e boca. A dupla fugiu em seguida. Gravemente ferido, o motorista desceu do carro e pediu socorro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa. O estado de saúde é considerado estável. O caso crime foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.