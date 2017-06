Santa Luzia Novo assassinato sem suspeitos termina com homem apedrejado na Capital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Rosinaldo Sérgio de Campos (33), foi morto a pedradas, na madrugada do domingo (11), no cruzamento da Rua Santa Mônica com a Avenida São Nicolau, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande, a vítima era conhecida como 'Madruga', o crime ainda não foi esclarecido e não foram identificados suspeitos.

Segundo o registro de ocorrência, foram identificados vários ferimentos no rosto e na calçada, próximo ao corpo, haviam várias pedras. O homem estava sem documento só foi reconhecido por uma irmã, que chegou ao local do ocorrido após o alvoroço policial.

Testemunhas relataram à polícia, que o homem era conhecido na região por ser usuário de drogas. Ele fazia bicos como pedreiro. Enquanto as equipes atendiam a ocorrência no local de crime, um motociclista em atitude suspeita passou pelo local fazendo manobras.

A placa da moto foi anotada pelos policiais e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil da área. Rosinaldo foi velado em um Centro Comunitário e sepultado na manhã desta segunda-feira (12) no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro). Ainda não há informação sobre os suspeitos e nem o motivo do crime.