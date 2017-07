Dedicação Número de mortos nas rodovias do MS no primeiro semestre do ano diminui 12% "Polícia Militar Rodoviaria intensificou o trabalho e retira de circulação 32,5 toneladas de drogas das estradas estaduais"

Foto: Portal do MS

O número de mortos nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul caiu 12% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Balanço da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que quantifica acidentes no trânsito revela que foram 45 mortes nos primeiros seis meses de 2017, contra 52 nos seis primeiros meses de 2016.

"Colhemos com muita alegria esse resultado. Geralmente, acidentes nas rodovias são fatalidades. Então, uma vida que se salva é motivo para comemorar, e reduzimos bastante o número de vítimas", afirmou o subcomandante da PMRv, tenente-coronel Élcio Almeida.

O relatório da polícia também indicou queda no total geral de acidentes. Foram 505 no primeiro semestre de 2016, contra 334 nos seis primeiros meses de 2017. O total de vítimas leves diminuiu de 209 para 178, e o total geral de vítimas caiu de 316 para 279. Apenas a quantidade de vítimas graves cresceu na comparação dos dois períodos, de 55 no primeiro semestre de 2016 para 56 no primeiro semestre de 2017.

Drogas

A intensificação do trabalho da PMRv nas rodovias estaduais resultou ainda no aumento das ocorrências policiais no período selecionado. No primeiro semestre de 2017 foram retiradas de circulação 32,5 toneladas de drogas das estradas estaduais, contra 19,2 toneladas no mesmo período de 2016. Só a apreensão de maconha cresceu 68%, saltando de 18,9 toneladas para 31,8 toneladas.

"Tivemos uma média de 50% de aumento da produção de nossos resultados. Nesse período de seis meses nosso trabalho foi muito positivo e vamos continuar nesse nível. Estamos no caminho certo com esse trabalho intensificado de abordagens, pois nosso papel é a segurança nas rodovias, segurança aos cidadãos que trafegam nas rodovias estaduais", pontuou o tenente-coronel.

No mesmo período analisado ainda foram recuperados 66 veículos roubados/furtados, apreendidas nove armas, cumpridos quatro mandados de prisão e apreendidos 53,4 mil pacotes de cigarros.

Mato Grosso do Sul possui média de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais. O telefone de emergência da Polícia Militar Rodoviária é o 198.

(Com assessoria)