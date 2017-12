Tráfico Oito caminhões são 'pegos' com carga de cigarros contrabandeados na Capital "A prisão aconteceu na avenida Gunter Hans, os 'caminhoneiros' levavam também dinheiro que seria usado para pagamento de propina a policiais"

Comboio de caminhões baús apreendidos pela DOF Foto: Divulgação/Assessoria

No sábado, dois policiais militares acabaram presos em Campo Grande cobrando R$ 150 mil em propinas para deixar passar um caminhão com o produto, avaliado em R$ 1 milhão.

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam durante ação próxima a Maracaju, oito caminhões carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Ainda não há maiores detalhes sobre a ocorrência, porém, de acordo com a assessoria de imprensa do Departamento, os motoristas transportavam grande quantidade em dinheiro, que possivelmente seria para o pagamento de propinas. Todas as cargas serão trazidas para a base do DOF em Dourados.

A prisão aconteceu na avenida Gunter Hans, por volta das 20h, após denúncia de que o cabo da Polícia Militar Rafael Marques da Costa, 28, e o sargento Alex Duarte de Aguir, 38, estavam exigindo dinheiro para liberar o caminhão.