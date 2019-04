LAGUNA CARAPÃ Oito são presos com carga avaliada em R$ 50 mil na fronteira Contrabando de pneus, cadeados, brinquedos e até nerguilés, entre outros

Os motoristas foram liberados após o registro da ocorrência Foto: Divulgação/DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam oito veículos carregados com produtos contrabandeados do Paraguai. O caso aconteceu ontem, (18/04) na região de Laguna Carapã (MS). As mercadorias seriam levadas para Dourados (MS); Vila Vargas (MS); Santa Albertina (SP); Jales (SP); e, Presidente Prudente (SP).

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do DOF, as apreensões ocorreram durante fiscalização de rotina na região. Ao todo foram apreendidos 16 cadeados; 20 brinquedos; três pneus; cinco meias; 63 isqueiros; 25 unidades de essência para narguilé; um volume de produto alimentício de origem árabe; quatro unidades de câmara de pneu para motocicleta; e, sete volumes de produtos para maquiagem. Os produtos foram avaliados em R$ 51.335,00.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os oitos envolvidos na ocorrência receberam uma cópia do Boletim de Ocorrência e foram liberados.

A mercadoria e os veículos serão entregues na Receita Federal de Ponta Porã (MS).

Fonte: Correio do Estado