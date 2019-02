FATALIDADE Ônibus bate com caminhonete e caminhão, duas morrem e sete ficam feridas Acidente aconteceu nesta madrugada na BR-163

Uma das vítimas ficou presa nas ferragens Foto: Rodrigo Rodrigues/Nova Alvorada News

Sete pessoas ficaram feridas e duas morreram em acidente envolvendo três veículos, na madrugada desta quinta-feira (28), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo o Nova Alvorada News, um ônibus que seguia sentido Campo Grande, tentou ultrapassar uma carreta que seguia em mesmo sentido, momento em que se chocou, com a frente de uma caminhonete Ford Ranger, que vinha no sentido contrário.

Com o pancada, a caminhonete rodou na pista e caiu em um barranco. O ônibus perdeu o controle e atingiu a parte de trás do ‘cavalo mecânico’ da carreta e também só parou as margens da rodovia.

Ambos os condutores, da caminhonete, Aparecido da Silva Souza, e do ônibus, José Aparecido da Silva, morreram no local. José ficou preso às ferragens, não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

As sete pessoas feridas estavam no ônibus e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pela CCR MSVia e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Francisca Ortega.

A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia da Polícia civil estiveram no local e a pista chegou a ficar parcialmente interditada durante a madrugada.