Ã”nibus com 32 passageiros desvia de caminhÃ£o e capota na BR-463

Acidente Ônibus com 32 passageiros desvia de caminhão e capota na BR-463 Aproximadamente 10 pessoas foram levadas ao hospital

O ônibus capotou e saiu da pista Foto: Ligado na noticia

Na madrugada desta terça-feira (3), um ônibus que fazia traslado pela Rodovia BR-463 capotou e saiu da pista. O veículo da empresa Expresso Queiroz seguia entre Dourados e Ponta Porã, a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande, quando ocorreu o acidente.

Conforme as primeiras informações, o motorista do ônibus teria tentado desviar de um caminhão, que a princípio invadiu a pista contrária. Com a manobra, o ônibus acabou saindo da pista, capotou e caiu em uma ribanceira.

Aproximadamente 10 pessoas teriam ficado feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Servico de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e conforme o site Ligado na Notícia, foram levadas ao Hospital da Vida de Dourados. Não há informação sobre o estado de saúde dessas vítimas.