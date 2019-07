TRÁFICO Ônibus escolar de MS é apreendido carregado com quase 937 quilos de maconha Além da maconha, cerca de 14,6 quilos supermaconha, também foram apreendidos

Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF), aprendeu na noite desta terça-feira (23), um ônibus escolar carregado com quase 937 quilos de maconha. A apreensão aconteceu na BR-487 em Alto do Paraíso, região a noroeste do Paraná, a polícia acredita que a droga saiu de Naviraí (MS) e segui para Maringá (PR).

A droga estava em compartimentos nas laterais do ônibus. Além da maconha, cerca de 14,6 quilos de Skank (supermaconha), também foram apreendidos.

A PRF encaminhou a ocorrência à Polícia Civil de Xambrê.