Gaeco deflagra Operação Apanágio em Dourados, cumpre mandados e prende agente penitenciário

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Rogério Vasques Vieira é agente penitenciário e foi preso nesta quarta-feira (10) em Dourados, cidade a 233 km de Campo Grande, durante a Operação Apanágio, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) nesta manhã.

Vasques era diretor do presídio semiaberto de Dourados, até a última semana dos primeiros dias de maio, quando no dia (08/05) o agente foi exonerado do cargo e substituído por José Nicácio do Nascimento. A Agepen informou que Rogério pediu para deixar o cargo alegando motivos pessoais.

Segundo a assessoria do Ministério Público Estadual, a operação deflagrada nesta quarta-feira em Dourados pelo Gaeco e pela 16ª Promotoria de Justiça cumpre sete mandados de busca e apreensão, cinco mandados de condução coercitiva e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Dourados.

O MP (Ministério Público) ainda não divulgou o nome da pessoa presa, mas na empresa Elion Segurança Eletrônica, onde os mandados estão sendo cumpridos, as informações são de que Rogério Vieira é sócio da empresa e foi preso no início da manhã.

Agentes do Gaeco estão na empresa, que fica na Rua Oliveira Marques, no Centro. Eles chegaram logo cedo acompanhados pelo promotor Ricardo Rotunno, como mostra vídeo abaixo.

Ainda segundo o MP a operação é resultado de seis meses de investigações voltadas a apurar crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa, entre outros, praticados no âmbito do estabelecimento penal semiaberto de Dourados.

O grupo de Operações da Gaeco explica que Apanágio significa benefício que se concede a um certo grupo em detrimento dos demais; privilégio ou regalia.