Desdita Operação contra PCC realiza prisões 'dentro dos presídios' em MS

Operação Desdita, realizada nesta terça-feira (18), prendeu 15 pessoas que já estavam recolhidas no sistema prisional de Mato Grosso do Sul e bloqueou dezenas de linhas de telefone celular e contas bancárias, a ação visa o combate à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). As ordens foram expedidas pelo juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

Foram expedidos ao todo 24 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Brasilândia e Ponta Porã. Nos presídios, as prisões foram cumpridas com apoio da Agepen (Agência Penitenciária Estadual). Um dos pontos é a penitenciária feminina Irmã Irma Zorzi, em Campo Grande.

Segundo o MPE (Ministério Público Estadual), os objetivos da operação são repressão ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e atuação de facção criminosa dentro e fora dos presídios.

Nas ruas o estão Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em parceria com a PM (Polícia Militar), por meio da Dintel (Diretoria de Inteligência) e batalhões do Choque e Bope.

A operação Desdita terá coletiva de imprensa às 15 h de hoje no MPE, no Parque dos Poderes.