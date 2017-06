Operação Chip Operação da Gaeco cumpre três mandados de prisão no complexo prisional na Capital "Policiais do Choque chegaram ao local em três veículos ainda antes do nascer do sol, sendo uma viatura e dois caminhões"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Cerca de 30 policiais do Batalhão de choque fazem buscas no complexo prisional de Campo Grande, em operação deflagrada nesta segunda-feira (12) a Operação Chip, investiga o Instituto Penal, localizado no complexo prisional, na Rua Indianapólis, Bairro Noroeste, em Campo Grande a equipe responsável pelas investigações são do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

De acordo com testemunhas e moradores das redondezas do presídio, Policiais do Choque chegaram ao local em três veículos ainda antes do nascer do sol, sendo uma viatura e dois caminhões. Um militar fez a guarda em frente ao presídio, enquanto as equipes entraram e auxiliam o Gaeco dentro da penitenciária. Ainda não há detalhes sobre a ação.

Segundo o Gaeco serão cumpridos três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão. O alvo é o sistema prisional de Campo Grande. São apurados os crimes de corrupção, peculato, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O sistema penitenciário foi alvo de diversas operações em Mato Grosso do Sul somente neste ano. No mês de abril, foi realizada a operação Desdita contra facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Balanço

Em janeiro, foram realizas as operações Xadrez e Girve. Na primeira, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, um de condução coercitiva e nove de prisão temporária em Corumbá. No mesmo mês, a Girve fez buscas e apreensão na Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).