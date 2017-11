Operação Marcapasso Operação da PF desarticula quadrilha que agia dentro de hospitais "São ao todo 330 policiais envolvidos"

Foto: Reprodução/Ricardo Campos Jr

A Poli?cia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a Operac?a?o Marcapasso, que investiga fraudes licitac?o?es no Estado do Tocantins. O esquema está relacionado à compra equipamentos hospitalares, mais especificamente os chamados OPMEs (o?rtese, pro?teses e materiais especiais), por preço acima do valor de mercado.

Ao todo são cumpridos 137 mandados no país e parte deles em Mato Grosso do Sul, conforme divulgou a superintendência da corporação no Estado, sem dar mais detalhes. A Justiça do Tocantins expediu 12 mandados de prisa?o tempora?ria expedidos, 41 mandados de conduc?a?o coercitiva contra empresa?rios e 84 mandados de busca e apreensa?o para cumprimento no Tocantins, Distrito Federal, Sa?o Paulo, Goia?s, Parana?, Bahia, Ceara?, Para?, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E 330 policiais envolvidos.

Ainda de acordo com a PF, a investigac?a?o teve ini?cio quando os so?cios da empresa Cardiomed Comércio e Representação e Produtos Médicos Hospitalares Ltda-EPP foram presos em flagrante por forneceram à Secretaria de Saúde do Tocantins produtos com os prazos de validade de esterilização vencidos.

Foi quando também veio a? tona um vasto esquema de corrupc?a?o destinado a fraudar licitac?o?es no Estado do Tocantins mediante o direcionamento dos editais das concorrências.

As pessoas investigadas podera?o responder pelos crimes de corrupc?a?o passiva e ativa, fraude a? licitac?a?o, associac?a?o criminosa, dentre outros.

O nome da operac?a?o e? uma alusa?o a um dos itens mais conhecidos da a?rea de cardiologia e também um dos produtos fornecidos por meio das licitações fraudulentas.