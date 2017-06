Corpus Christi Operação da PMA contou com 720 agentes e apreensões de armas de fogo "Autua 12, apreende armas e aplica 15 mil em multas durante operação"

A Polícia Militar Ambiental colocou 270 homens na fiscalização durante a Operação Corpus Christi, iniciada no dia 14 e concluída nesta segunda-feira (19) às 07h da manhã. A operação objetivou colocar o efetivo nos rios, em barreiras nas estradas, fiscalização em propriedades rurais, em locais de belezas naturais de prática de turismo cênico e de recreio e outras variáveis de interesse ambiental, para prevenir e combater infrações e crimes que pudessem degradar esses recursos naturais.

As 25 subunidades da PMA intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, colocando inclusive, o efetivo administrativo a campo. A sede (Campo Grande) atuou com três equipes itinerantes, que trabalharam na região de Corumbá, na fronteira com Paraguai e Bolívia, e cobrindo a região do rio Aquidauana, de Corguinho (MS) ao Distrito de Camisão, em Aquidauana.

Houve 12 autuações contra 13 na operação passada. Das 12 ocorrências, 7 (sete) foram por pesca, sendo duas pessoas presas por pesca predatória e 5 (cinco) foram por pesca sem licença, o que não é crime. As demais infrações foram: uma por transporte ilegal de madeira; uma por caça ilegal, duas por desmatamento e uma por transporte de produto perigoso (GLP) ilegalmente.

Foram apreendidos 22 kg de pescado contra 27 kg durante a última operação. Com relação ao número de petrechos proibidos apreendidos houve aumento na apreensão de redes e de anzóis de galho, porém, dentro do que se apreende normalmente durante as operações em feriados prolongados. A PMA verificou pouca quantidade de pescadores nos rios do Estado.

Os valores em multas foram inferiores à operação anterior. Foram 15.060,00 contra R$ 42.350,00 da operação passada.

Com relação a crimes de natureza diferente à ambiental, houve a prisão de duas pessoas por porte e posse ilegal de arma. (Com assessoria).