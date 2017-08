PCC na fronteira Operação da polícia contra o PCC culmina com 11 presos na fronteira

Foto: Porã News

Agentes da Divisão Anti sequestro e do Grupo Tático Falcão com apoio dos agentes da Narcótica da Policia Nacional do Paraguai são recebidos a tiros durante operação contra o PCC na fronteira.

A operação foi realizada na tarde de terça feira (08) por volta das 16:30hs, durante uma operação desencadeada pelos agentes Anti sequestros e do Grupo Tático Falcão que contou com o apoio dos agentes da Narcótica da Policia Nacional da capital Assunção e de Pedro Juan Caballero, na fazenda “Cristo Rey” propriedade de Gringo Gonzalez com ordem de captura por narcotráfico, situado na colônia Lorito Pikada próximo a uns 38 kilomteros da fronteira com Ponta Porã, onde foram presos nove pessoas do sexo masculino do qual dois foram feridos durante o enfrentamento e sete do sexo feminino, que segundo os agentes da Divisão Anti Sequestro, 11 seriam brasileiros e supostos integrantes do grupo criminoso PCC (Primeiro Comando da Capital) dos quais quatro seriam foragidos da justiça do Parana, que teria se instalado no lugar e teria feiro da mesma a sua base de operações, de onde saiam para realizar atos ilícitos.

No local foi apreendido varias pistolas do calibre 9mm, coletes anti balas, carregadores de pistolas, botas, aparelhos celulares, mira telescópica, rádios de comunicação e drogas, que por determinação do promotor de justiça Hugo Volpe foram apreendidos e encaminhados a base da Seção de Investigação de Delitos da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, juntamente com os presos cujos nomes ate o momento não foram divulgados e os feridos encaminhados ao Hospital Regional da Cidade.

Os foragidos da justiça do Parana foram identificados como, Adilson Gonçalves de Souza, João César Cabral Santos, Paulo Sérgio Martins e Mayco Souza Moretti.