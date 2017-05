Colônia Piray Operação da polícia destrói mega laboratório de drogas na região de fronteira

Agentes da Policia Nacional do Paraguai realizam operação contra o narcotráfico e 20 são presos em mega laboratorio de droga próximo a fronteira com o Mato Grosso do Sul.Segundo o chefe de operações, comisario de policia Gilberto Fleitas, a operação foi iniciada na madrugada de quarta feira (24) por volta das 05:30hs na região da colônia Piray no departamento de Capitão Bado, onde 20 integrantes do narcotráfico foram surpreendido pela operação policial e uns 30 conseguiram fugir por uma estrada previamente preparada na região.

Segundo informações, a principio os integrantes do narcotráfico tentaram enfrentar os agentes policiais, mas terminaram sendo dominados e presos, o comissário de policia informou que entre os presos existem cidadão brasileiros e paraguaios que serão identificados e apresentados a imprensa nas próximas horas.

Informações sindicam ainda que no mega laboratório os presos preparavam uma droga especial conhecida como “Marroquinhos” que seria um produto novo e bem refinado pouco conhecido ainda na região de fronteira de onde seria destinada as grandes capitais brasileiras, no local os agentes da Policia Nacional do Paraguai apreenderam ainda veículos, armas, motocicletas e congeladores que são utilizados para o processo do novo tipo de droga.

O comissário Fleitas, explicou que o operativo foi realizado após os serviços de inteligência detectar na área um grupo de delinquentes foragidos da prisão da cidade paraguaia de Concepcion, razão pela que foi realizado o operativo na área onde foi encontrado o mega laboratório de droga, que por ordem do promotor de justiça Joel Cazal, foi destruído.