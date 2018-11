Coxim Operação deflagrada no interior prende mais de dez pela manhã em MS Ao menos vinte equipes estão nas ruas da cidade

Todos os detidos estão sendo levados para a delegacia de Polícia Civil e posteriormente seguirão para o Estabelecimento Penal de Coxim e São Gabriel do Oeste Foto: PC de Souza

Operação da Polícia Civil de Coxim, a 260 km de Campo Grande, deflagrada na manhã de hoje, quarta-feira (28), cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra o crime organizado no município. Ao menos 20 equipes estão nas ruas da cidade. Até às 7 horas, mais de dez pessoas já haviam sido presas.

Conforme o Edição MS, todos os detidos estão sendo levados para a delegacia de Polícia Civil e posteriormente seguirão para o Estabelecimento Penal de Coxim e São Gabriel do Oeste.

Segundo a delegada Silvia Elaine Girardi, a operação foi batizada de Ares, uma referência do Deus da Guerra da mitologia grega. O trabalho é coordenado pela delegacia Regional de Coxim com apoio de todas as cidades do norte.

A Polícia Civil de Coxim conta com apoio do Garras (Grupo Armado de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros), Denar (Delegacia de Narcóticos), Derf (Delegacia de Roubos e Furtos) e DH (Delegacia de Homicídios), além da Polícia Militar.