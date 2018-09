"Quinta Geração" Operação encabeçada pelo MP de Goiás faz buscas e apreensões em MS "21 mandados, sendo 10 de prisão e onze de busca e apreensão"

A Operação Quinta Geração deflagrada nesta manhã, de hoje, quinta-feira (27) pelo MPGO (Ministério Público de Goiás) e apura desvios de recursos públicos de mais de R$ 1 milhão na Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO) cumpre mandados em Mato Grosso do Sul.

No total, serão cumpridos 21 mandados, sendo 10 de prisão e onze de busca e apreensão. A operação conta com o apoio das policias Civil e Militar. Participam 12 promotores de Justiça, 16 delegados, 53 agentes, 69 policiais militares e 10 servidores do Ministério Público, além do apoio operacional do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Durante 4 meses, a investigação coordenada pela promotora de Justiça Ana Paula Sousa Fernandes, apurou que os desvios vinham ocorrendo desde 2014 no poder legislativo de Cachoeira Dourada, por meio de superfaturamento de contratos fictícios e nomeação de servidores fantasmas. Além de MS e Cachoeira Dourada, a ação é realizada ainda em três outros municípios de Goiás: Itumbiara, Inaciolândia e Goiatuba.

Fonte: Campo Grande News.