PF Operação Fox faz buscas pelo MS cumprindo outros três mandados de prisão A operação tem com o objetivo coibir reiterada de contrabando e descaminho

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

Policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão em três cidades de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (6), como parte da Operação Fox, desencadeada pela delegacia de Rondonópolis (MT) para combater o contrabando e descaminho de produtos trazidos do Paraguai.

Em Dourados, a 233 km de Campo Grande, a Polícia Federal cumpriu um mandado em um estabelecimento comercial localizado na Rua Cuiabá, na área central. Uma caminhonete da PF deixou o local levando várias caixas de produtos apreendidos.

O material foi encaminhado para a delegacia regional, na região do Jardim Flórida. A PF ainda não deu detalhes da operação, mas houve prisão em flagrante na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Além de Dourados, os mandados são cumpridos em Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai, e em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com a Polícia Federal, a operação tem com o objetivo coibir reiterada de contrabando e descaminho. Seis mandados de prisão foram cumpridos em Rondonópolis e 23 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Primavera do Leste (MT), nas três cidades sul-mato-grossenses e em Curitiba (PR).

A investigação teve início em maio de 2017 para combater o contrabando de cigarros e descaminho de mercadorias levadas do Paraguai e revendidas em Rondonópolis e região. Segundo a PF, a maioria dos investigados têm várias passagens por contrabando e descaminho.

As mercadorias eram levadas da região de Ponta Porã e Mundo Novo e transportadas tanto em caminhões quanto em veículos menores em nome de terceiros. Durante as investigações foram apreendidos milhares de produtos contrabandeados.

Nas buscas de hoje, terça-feira (06), conforme a Polícia Federal, foram feitas prisões em flagrante por contrabando de cigarro em Dourados e Nova Alvorada. Em Rondonópolis, além da apreensão de cigarros, foi apreendida também uma arma.