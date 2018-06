Operação Esforço Integrado/Fronteira Sudoeste Operação integrada apreende mais de meia tonelada de maconha em MS

Foi deflagrada na quinta-feira (28.6), a operação Esforço Integrado/Fronteira Sudoeste/MS, que abrange seis municípios localizados na faixa de fronteira, e conta com a participação das Forças Armadas, órgãos de Segurança Pública e de Fiscalização dos governos Federal, Estadual e Municipal.

A ação que será realizada por tempo indeterminado já apreendeu nas primeiras horas 580 quilos de maconha.

O objetivo é cumprir mandados de prisão de foragidos da Justiça, de busca e apreensão em pontos de distribuição de entorpecentes, blitz de trânsito nas áreas urbanas, vistorias em estabelecimentos comerciais, pontos de bloqueios em rodovias federais, estaduais e estradas vicinais com foco no enfrentamento aos crimes transfronteiriços ou transnacionais na faixa de fronteira da região Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

A operação Esforço Integrado/Fronteira Sudoeste/MS conta também com dois helicópteros para apoio às equipes terrestres lançadas em pontos estratégicos para o combate e repressão ao crime organizado no local.