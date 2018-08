Operação prende 33 suspeitos e 20 são policiais envolvidos com o criminosos no RJ

Uma Operação desencadeada na manhã de hoje, quinta-feira (30) prendeu 33 suspeitos, sendo 20 policiais civis, denunciados por extorquir dinheiro de pessoas envolvidas com atividades ilícitas no Rio de Janeiro.

Segundo informações da TV Globo, o grupo extorquia vendedores de mercadorias piratas, ambulantes, postos de gasolina, bingos, donos de veículos clonados e comerciantes em alguma situação irregular.

A ação, que visa cumprir 48 mandados de prisão contra a organização criminosa liderada por policiais, é comandada por agentes do MP-RJ e da Secretaria de Segurança Pública do Rio, por meio do Gaeco, e a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Entre os 48 denunciados estão 24 policiais civis, seis policiais militares, dois bombeiros militares, um agente penitenciário e outras 15 pessoas que atuavam como informantes ou ajudantes dos policiais.

Os suspeitos foram denunciados por organização criminosa, corrupção, extorsão, concussão e peculato, entre outros crimes. A Polícia Civil ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

Fonte: Notícias ao Minuto.