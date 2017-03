'Licitante Fantasma' Operação que investiga "pregão eletrônico", prende homem e três armas de fogo "Em um dos locais investigados"

A Polícia Federal divulgou em nota que um homem foi preso durante a Operação 'Licitante Fantasma' desencadeada na manhã desta terça-feira (21), porém não divulgou o nome da pessoa presa. O homem foi pego em flagrante, por manter em casa 3 armas sem registro.

A PF só informou que, durante buscas em um dos endereços alvos da ação, os policiais encontraram um revólver calibre 32, um calibre 38 e uma carabina, todos sem registros.

O proprietário da casa acabou preso em flagrante e levado para a Superintendência Regional da PF, que concentra a operação.

O motivo da ação desta terça é fraude em licitações no sistema ComprasNet (pregão eletrônico para compras do governo federal) e também em licitações presenciais. As investigações apontaram diferênça de 600% sobre o valor unitário dos produtos adquiridos para o Instituto Federal e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande. Até agora só se sabe que os policiais estão em um imóvel na Vila Antônio Vendas e em outro na Rui Barbosa. A ação tem 20 policiais federais e servidores da CGU (Controladoria-Geral da União). (Com assessoria).