Deflagrada Operação que investiga quadrilha de roubo de veículos e extorsão "Oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva são cumpridos em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz"

A Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil e Brigada Militar deflagrou nesta quinta-feira (26/4) a Operação Novo Mundo, para desarticular quadrilha de roubo de veículos e extorsão.

Oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva são cumpridos em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. A ação mobiliza cerca de 90 policiais das três corporações. Cães farejadores da Polícia Federal e Brigada Militar são utilizados na ação.

As investigações foram iniciadas pela Polícia Federal em abril de 2017, com foco no tráfico de drogas e no contrabando. No curso dos trabalhos, desvendou-se um esquema permanente e sistemático de furtos e roubos de automóveis e motocicletas na região, que eram destinados à receptação, troca por entorpecentes ou cobrança posterior de resgate para devolução do bem, a ser pago em dinheiro pelas vítimas.

Os investigados são considerados de grande periculosidade, com várias passagens pregressas por delitos como tráfico de drogas, roubo, extorsão, ameaça, lesão corporal e furto.

O nome da operação – Novo Mundo – é uma alusão ao fato de um dos principais investigados ter como base para a perpetração dos ilícitos o município de Vera Cruz.

A Polícia Federal solicita que vítimas de roubo ou furto de veículos ocorridos na região, que sofreram extorsão para reaver o bem e que não comunicaram as autoridades, entrem em contato com a Polícia Federal em Santa Cruz do Sul pelo telefone (51) 3717.9000.