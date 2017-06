Três Lagoas Operação Cerberus é deflagrada pela PF e evita fuga de contrabandista e mortes de agentes "Ceberus, faz alusão à criatura responsável por impedir a fuga das almas de criminosos que tentavam escapar do inferno"

Foto: Armas e objetos apreendidos em buscas à residências.

A Polícia Federal de Três Lagoas deflagrou nesta manhã de terça-feira (13), a Operação Cerberus que investiga organizações criminosas especializadas em contrabando de armas. Segundo a PF, os investigados, planejavam resgatar um preso e matar agentes penitenciários.

Em conjunto com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e policiais do Batalhão de Choque conta com 50 homens, a ação agiu nesta manhã. Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de condução coercitiva, um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas.

Objetos apreendidos com os acusados. Foto: Divulgação/PF

Conforme a PF, os mandados também estão sendo realizados em Campo Grande, onde um grupo planejava realizar o resgate de um preso. Os nomes dos envolvidos e do presidiário ainda não foram divulgados.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de formação de organização criminosa, posse e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito e fuga de preso, cujas penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão, para cada.

Operação

Conforme esclarecimento dos reapossáveis, as investigações começaram em março deste ano, quando o líder da organização criminosa, que não foi identificado, planejou tentativa de fuga da Penitenciária de Três Lagoas com uso de uma pistola calibre .380.

Após a primeira tentativa, o presidiário foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima da Capital. Ele, então, passou a contar com o apoio de sua namorada de 25 anos e outros três comparsas de 23, 22 e 21 anos, para contrabandear armas de fogo, além de planejar novas tentativas de fugas e possíveis assassinatos de agentes penitenciários durante escolta para consulta médica.

O nome

Ceberus, faz alusão à criatura responsável por impedir a fuga das almas de criminosos que tentavam escapar do inferno, de acordo a mitologia grega. Os investigados serão levados à sede da Polícia Federal em Campo Grande, onde serão ouvidos. Mais detalhes serão fornecidos em coletiva à imprensa, às 10h. (Com assessoria).