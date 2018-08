Vila Almeida Paciente é preso por danificar UPA de Campo Grande após médico negar atestado Segundo boletim de ocorrência, exame confirmou que o homem não tinha lesão.

Homem de 38 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), em Campo Grande, por danificar a porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Almeida, e ameaçar profissionais do local, após o médico que o atendeu recusar emitir atestado. Ele confessa o dano.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem chegou à UPA com um amigo de 30 anos. Ambos foram atendidos pela equipe de enfermagem e se recusaram a dizer o que tinha acontecido a eles.

Quando a enfermeira foi aferir a pressão do suspeito, observou que ele tinha odor etílico e que respondia com rispidez às perguntas.

O paciente mais velho foi então encaminhado para o médico e disse ao profissional que havia sido agredido por um motorista de aplicativo. Ele foi submetido a exame de Raio-X, que não apontou alteração.

O médico explicou ao paciente o resultado do exame e ele pediu um laudo e em seguida atestado. O profissional disse que naquela unidade de saúde não é fornecido laudo e que não poderia dar atestado porque não tinha nada.

Conformre registro policial, o paciente então passou a ameaçar o médico, que acionou a Guarda Municipal e a Polícia Militar. O suspeito e o amigo diziam que iriam "quebrar tudo" lá.

Prisão

Segundo o delegado que atendeu ao caso, Antônio Souza Ribas Júnior, relatos de testemunhas e dos envolvidos apontam que a dobradiça da porta de ultrassonografia foi quebrada somente pelo paciente mais velho.

Diante da situação, o homem mais novo foi autuado somente por ameaça e liberado. O mais velho ficou preso pela ameaça e dano, sendo arbitrada fiança de dois salários mínimos.

Conforme o delegado, o suspeito disse ser pesquisador do IBGE, porém, não apresentou nenhum documento que comprovasse, e afirmou não ter os R$ 1.908 para fiança. Até a publicação desta reportagem ele continuava preso.