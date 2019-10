Paciente nua invade UPA com faca e tesoura em Campo Grande A suspeita estaria sob o efeito de drogas

Mulher tentou atacar assistente social com tesoura e faca. Foto: Direto das Ruas

Uma mulher invadiu um posto de saúde neste domingo (27), ela estava nua, portanto uma tesoura e uma faca, segundo funcionários a falta de segurança eleva a preocupação de quem trabalha na Unidade de Pronto Atendimento das Moreninhas, em Campo Grande.

A suspeita que invadiu o local estaria sob o efeito de drogas, entrou na unidade acompanhada de um rapaz, segundo testemunhas.

Dois dias antes, sexta-feira (25) um rapaz de 22 anos foi preso por entrar com uma faca na cintura na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Parque do Sol.

No mês passado um enfermeiro da unidade Aero Rancho do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) foi ferido com canivete por um paciente. O homem de 34 esperou o enfermeiro se distrair ao pegar arquivos na sala onde estavam para ferir o enfermeiro. Ao conversar com uma das psicólogas, disse que já havia matado três pessoas “e iria matar de novo”.

*Com informações do Campo Grande News.