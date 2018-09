Coxim Padrasto é preso por estupro em enteadas de 8 e 9 anos Somente este ano, Conselho Tutelar já registrou 18 casos de estupros contra crianças e adolescentes em Coxim

Foto: Edição MS

Os corpos franzinos, as cabeças baixas e os olhares tristes, como se estivessem envergonhadas por um crime que não cometeram. Essas são as principais descrições de duas meninas, crianças de 8 e 9 anos, que ainda brincam de bonecas, mas, que tiveram a infância interrompida pelo padrasto, preso pelo estupro das duas enteadas.Essa foi a cena encontrada pela reportagem do Edição MS, acionada por uma família que mora numa casa simples no bairro Senhor Divino, em Coxim, nesta quarta-feira (5). Cinei Diego Jesus Nunes, de 28 anos, é o jovem que jurou amor a mãe das crianças, J.A.O., de 27 anos. Muito mais do que isso, prometeu ajudar cuidar dos quatro filhos que ela já tinha, quando decidiram viver juntos, há cerca de cinco anos.

No entanto, ele fez o contrário. Abusou da confiança que tinha e estuprou as duas enteadas. Além dos quatro filhos, Joana (nome fictício) teve outros dois filhos com Nunes, totalizando seis crianças na casa. No sábado (1ª), logo depois de alimentar a família no almoço, a mãe precisou levar o mais novo, um bebê de 3 meses, ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Foi a oportunidade que o marido teve para estuprar a menina de 9 anos. Ele pediu que a enteada de 8 anos fosse até a casa de uma tia pegar um dinheiro emprestado, tirou as outras crianças do quarto, arrumou a cama, tirou a roupa e pediu para a vítima se deitar, já nua. Como a cama era baixa, o padrasto colocou um travesseiro para que pequeno corpo da menina ficasse mais alto.

“Ele ajeitou ela de bruço e deu início a penetração, tanto na vagina quanto no anus da minha menina, que tem apenas 9 anos”, relatou Joana. Ela conta que estranhou o fato da filha ter mandado uma mensagem a ela do celular do padrasto, pois ele não permitia nem que a mulher encostasse no aparelho. A criança mandou apenas ‘oi mãe’.

Quando Joana chegou do hospital esqueceu de questionar a filha sobre a mensagem, mas, com uma ligação que recebeu de uma tia, um pouco mais tarde, se lembrou e foi conversar com a menina, foi quando contou que o pai (apesar de ser padrasto ele era chamado de pai) tinha mexido com ela. Segundo a mãe, a filha contou todos os detalhes, causando indignação na família.

Apesar da situação de vulnerabilidade em que a família vive, Joana não pensou duas vezes e denunciou o marido no mesmo dia. A hora que a polícia foi acionada ele não estava mais em casa, foi só a mulher chegar do hospital que ele foi pescar, avisando que dormiria no rio. No entanto, ele dormiu na cadeia, graças a coragem da mãe em denunciar e a ação rápida da polícia.O caso foi levado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com acompanhamento do Conselho Tutelar. Em meio a denúncia, a filha mais nova de Joana, de 8 anos, relatou que Nunes também já tinha mexido com ela. Neste caso, o sexo foi anal. As duas meninas foram submetidas a exames que confirmaram os estupros e estão sendo acompanhadas por psicólogos.

De acordo com a família, eles jamais desconfiaram que o padrasto poderia fazer isso com as meninas, que ainda estão longe de ter um corpo que desperte interesse sexual em qualquer homem. “Ele era muito rígido, tinha muito ciúmes das meninas, mas também tinha de mim”, falou a mãe. Joana faz um apelo para que as mães fiquem de olho em seus filhos, pois o mal pode vir de onde as pessoas menos esperam. “Desconfie mesmo, não deixe as crianças sozinhas, investigue toda e qualquer situação e denuncie se for o caso”, alertou a mãe das vítimas.

Somente este ano, o Conselho Tutelar já registrou 18 casos de estupros contra crianças e adolescentes em Coxim. Em 2017 foram 22 registros, também no Conselho Tutelar.

Nota da redação

A situação de Joana é complicada. O marido estava desempregado, ela não tinha como trabalhar por conta das crianças e agora ela se encontra sem ter como sustentar as seis crianças. Entretanto, nossa reportagem entrou em contato com o secretário de Assistência Social, Adenilson Vilalba, que vai mandar uma equipe ao endereço para assistir a família do que for necessário e estiver ao alcance da prefeitura.

Se você tiver condições de ajudar essa família de alguma forma, alimentos, roupas, calçados, brinquedos ou qualquer outra doação que sentir vontade, entre em contato com o Edição MS, através do whatsapp (67) 99968-3626. Iremos até você recolher a doação e entregar para a família.