Padre é levado ao hospital após ser espancado por criminoso durante roubo

Um padre de 36 anos de idade teve de ser levado para o hospital após ser espancado por um assaltante que invadiu sua casa na noite de ontem (15) em Dourados, cidade a 233 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil, o assalto ocorreu por volta de 22h quando o padre chegou à sua casa, na Rua Adroaldo Pizzini, no Jardim São Pedro, bairro próximo da área central.

De acordo com a vítima, o bandido armado estava dentro da casa. Quando entrou, o padre foi rendido e levado para o quarto, onde foi agredido com coronhadas na cabeça.

O assaltante levou o relógio, o celular e o carro do padre, Gol prata, placas OOG-4652. Após pedir socorro, o padre foi levado para o Hospital Evangélico, que fica perto do local do assalto.

Fonte: Campo Grande News.