Paraná Pai de adolescente que atirou contra colegas em escola é preso Homem foi autuado por porte ilegal de arma e omissão de cautela e está detido na Cadeia Pública de Medianeira. O filho dele está detido em um centro de socioeducação

O pai do adolescente de 15 anos que atirou em colegas de escola em Medianeira, no oeste do Paraná, foi preso por porte ilegal de arma e omissão de cautela, segundo a Polícia Civil.

Ele está detido desde sexta-feira (28) na cadeia pública da cidade.

O filho dele e outro adolescente suspeito de dar suporte ao ataque foram transferidos da cadeia pública na noite de sexta para o Centro de Socioeducação (Cense) de Foz do Iguaçu.

O ataque ocorreu na manhã desta sexta, no Colégio Estadual João Manoel Mondrone. Dois jovens foram atingidos pelos tiros. Um deles foi atingido perto da coluna e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba; o outro, de 18 anos, foi ferido de raspão na perna. Nenhum dos dois corre risco de vida.