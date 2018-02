Mal súbito Pai de goleiro do Cruzeiro é encontrado morto em MS após caminhada 'Fábio, foi informado que o pai foi encontrado morto em Cassilândia'

José Ramão de Souza Maciel, 66, foi encontrado morto na madrugada de hoje, terça-feira (27) na região da Ponte Nova, próximo à AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), em Cassilândia – cidade distante a 418 km de Campo Grande. Ele é pai do goleiro Fábio, do Cruzeiro, e conforme informações da imprensa local, vivia naquele município há cerca de três meses.

A princípio, suspeita-se que Maciel morreu de causas naturais. Ele teria saído para fazer uma caminhada quando sofreu um mal súbito. Natural de Maracaju, o pai do atleta vivia em São Paulo, mudando-se a algumas semanas para Cassilândia.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal em Paranaíba e, depois, seria trazido para Campo Grande, onde será sepultado.

Fábio, que está na Argentina com o elenco celeste para enfrentar o Racing pela Copa Libertadores da América, já foi informado sobre o fato. Em nota, o Cruzeiro disse se solidarizar com o atleta, mas não confirmou sua liberação – a imprensa esportiva nacional informou que o primeiro reserva, Rafael, já foi informado para se preparar; enquanto o terceiro goleiro, Lucas França, que não havia viajado com a delegação cruzeirense, já deixou Belo Horizonte (MG).