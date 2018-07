Barbárie Pai de santo é brutalmente assassinado em casa com fio de ventilador "O homem foi encontrado enforcado"

Vítima mantinha terreno de umbanda na residência Foto: Reprodução/Página Brazil

Michael Morgan Noronha Andredoli de 57 anos, que era pai de santo, foi morto enforcado com fio de ventilador na casa onde vivia, na noite de ontem, segunda-feira (30), na Rua Avenida Manoel da Costa Lima, na Vila Piratininga, região sul de Campo Grande. O imóvel foi revirado e alguns objetos furtados. Ele foi encontrado pelo filho seminu, sem as roupas de baixo.

O filho da vítima disse na delegacia que o pai era pai de santo e tinha o costume de buscá-lo no serviço e levá-lo até a sua casa, mas nesta segunda-feira (30) não o fez. Então, estranhando o sumiço do pai, o homem foi até a sua casa.

O local estava revirado e alguns objetos como notebook e celular foram furtados.

Ele disse à polícia, que não tem ideia de quem cometeu o crime, pois a vítima recebia muita gente na residência. Além disso, ele era muito reservado a respeito dos seus casos amorosos.

Investigação

A Polícia Civil não descarta possibilidade de latrocínio na morte do pai de santo. O delegado Hoffman D’Ávila Cândido e Souza, plantonista que atendeu a ocorrência, disse que o desaparecimento de objetos como a carteira da vítima e o notebook que armazenava imagens da câmera de segurança que também sumiu, reforçam a suspeita de roubo com morte. A outra linha é sobre homicídio.

Durante entrevista nesta manhã, o delegado ressaltou ainda que, apesar de o corpo ter sido encontrado somente à noite, a perícia acredita que o crime tenha sido cometido no final da manhã, com base nas condições da vítima. Michael estava seminu com a casa toda revirada.

Além disso Hoffman detalhou que o homem teria sido morto por enforcamento com o fio do ventilador, o que descarta hipótese de suicídio. Pode ser que o autor tenha levado o notebook com as imagens a fim de dificultar as investigações.