BARBÁRIE Pai diz que matou bebê de 2 anos afogado para se vingar da ex-esposa Jovem contou várias versões à polícia até confessar que matou o bebê para fazer "mulher sofrer"

Evaldo em foto com o filho morto afogado em bacia Foto: Reprodução

Evaldo Christyan Dias Zenteno, 21 anos, preso na tarde desta quinta-feira (19) após matar o filho, Miguel Henrique dos Santos Zenteno, de apenas 2 anos, afogado em uma bacia, contou à polícia que matou o bebê para se vingar da ex-mulher. A barbaridade acontece em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul.

Na tarde de ontem, Miguel deu entrada no Hospital na cidade, na Santa Casa, já em estado grave após afogamento, a equipe médica fez de tudo para salvar o pequeno, mas uma hora após a entrada, a criança morreu, por volta das 17h30.

Na tentativa de enganar os médicos, o suspeito disse aos profissionais, que as condições em que o menino se afogou primeiro: ele teria saído com o pequeno Miguel para comprar um todinho, e que no trajeto até uma venda a vítima havia sido sequestrada e jogada na Rio Anhanduí pelos supostos sequestradores. Notada a história duvidosa os médicos acionaram a polícia.

Pai foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar

O Batalhão de Choque da Polícia Militar foi ao hospital, questionado, o pai da criança contou outra versão. A equipe policial ele disse que havia sido traído pela ex-mulher e afogou o menino para que ela [ex] sofresse. Um amigo de Evaldo teria o incentivado a matar a criança, segundo depôs à polícia.

Segundo Evaldo, ele disse ao amigo que não tinha coragem de matar o bebê, e que o homem, morador da Vila Nhanhá o ajudou e mais outras duas pessoas teria executado o afogamento da criança em uma bacia de água. Em seguida mandaram que Evaldo levasse a criança ao hospital e inventasse uma história sobre afogamento.

Réu confesso, o homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro. Já na delegacia Evaldo voltou a mudar a versão, e nesse último relato disse que afogou a criança sozinho e que praticou a ação criminosa na casa em que vive no bairro Aero Rancho.

Conforme registro, o suspeito permanece preso na Depac e passará por audiência de custódia hoje (20), a Polícia Civil irá apurar se houve ou não a participação de mais pessoas no assassinato.