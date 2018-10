Estupro Pai é preso por estuprar filha, deixa a cadeia e mata a menina com golpes de faca O irmão de Letícia, de 6 anos, conseguiu fugir e pediu socorro para uma viatura da polícia. O autor do crime está foragido

Um homem de 28 anos é procurado pela polícia de São Roque (SP) suspeito de matar a própria filha, Letícia Tanzi, de 13 anos, na madrugada desta quarta-feira (3). Segundo informações das autoridades locais, Horácio Nazareno Lucas estava preso há 5 meses por estuprar a filha e a cunhada, que tem deficiência intelectual, mas foi liberado na terça (2).

Em depoimento na polícia, a ex-mulher do acusado contou que ele foi até a casa dela para pedir a retirada da denúncia de estupro. Os dois discutiram e Horácio partiu para cima da mulher, dando um soco no nariz. De acordo com o jornal São Roque Notícias, a ex conseguiu fugir e pediu ajuda aos vizinhos.

Neste momento, o pai pegou uma faca e foi para cima da filha, desferindo vários golpes. O irmão de Letícia, de 6 anos, escapou por outra porta da casa e pediu socorro para uma viatura da polícia que passava pela região. O menino afirmou que o pai havia matado a irmã. Ao chegar na casa, a PM encontrou a jovem inconsciente. Imediatamente, ela foi levada para o hospital, mas não resistiu.