Aparecida do Taboado Pai é preso sob acusação de espancar filha de 10 meses Suspeito conta com extensa ficha criminal e vai a júri popular

Um homem de 23 anos acusado de espancar a filha, um bebê com 10 meses de vida em setembro de 2016 foi preso nesta terça-feira (24), em Aparecida do Taboado. O suspeito responde por tentativa de homicídio e ordem de prisão foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Aparecida do Taboado.

Conforme apuração do JP News, consta no processo, que no dia da agressão, o suspeito teria se desentendido com a esposa, estava embriagado e sob efeito de droga.

Na ocasião, após discutir com a mulher, o homem espancou a filha e chegou a ficar preso, porém, conseguiu liberdade em novembro do ano passado.

No começo de 2018, o rapaz voltou a ser preso, por envolvimento em um furto e aprisão durou menos de seis meses, visto que o suspeito foi solto em junho.

Conforme informações da polícia, a criança que hoje tem dois anos e oito meses vive com sequelas graves provocadas pela agressão física do pai biológico.