Caarapó Pai é suspeito de agredir filho de oito meses na cabeça Polícia investiga lesão que obrigou internação de criança

Bebê de oito meses foi internado na tarde desta terça-feira (14), no Hospital Universitário de Dourados, com suspeita de ter sofrido agressões na cabeça do próprio pai, de 19 anos. A polícia de Caarapó, cidade onde a possível vítima mora, investiga o caso. As informações são do site Dourados News.

De acordo com o portal, a mãe do bebê, de 20 anos, saiu para o mercado e deixou o suspeito tomando conta da criança. Quando voltou se desesperou ao não encontrá-los em casa.

Em seu depoimento na delegacia da cidade interiorana, a mãe ainda disse que o pai alegou que a criança bateu a cabeça no berço. Mas os investigadores estranham que uma lesão tão recorrente possa ter causado ferimento tão grave.

Familiares do suspeito ainda afirmaram à polícia que o bebê realiza tratamento por conta de um problema de nascença, porém as marcas novamente não se justificam, aparentando lesão.