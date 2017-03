Pai que estuprava as 4 filhas Ã© condenado a 100 anos de prisÃ£o em MS

Barbárie Pai que estuprava as 4 filhas é condenado a 100 anos de prisão em MS

Homem de 40 anos, que vinha sendo acusado pelo o estupro das 4 filhas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, há 100 anos reclusão em regime fechado. Os abusos ocorreram entre os anos de 2009 a 2015. O cálculo da pena partiu de 9 anos para cada vítima, sendo aumentado em 1 ano pelo fato do réu ser reincidente.

A mãe das meninas também foi condenada há 20 anos de reclusão por saber dos estupros e se omitir. As vítimas na época tinham 14 anos, quando os estupros aconteciam em sua residência por diversas vezes, segundo relatos das meninas vitimadas.

Em depoimento as crianças afirmaram que a mãe sabia sobre os estupros já que teria flagrado momentos em que o autor ‘mexia’ com elas. De acordo com informações, a mulher saía da residência para deixar o marido mais a vontade em cometer os crimes.

Em 2015 na delegacia, ele negou os crimes depois de ser denunciado por uma das filhas, que afirmou que as outras irmãs, de 12, 13 e 15 anos também foram abusadas pelo pai. No ano da denúncia, a adolescente contou que o estupro iniciava aos 10 anos e que a violência acontecia quase todos os dias. A mãe chegou a ser procurada pela polícia, mas nunca foi encontrada.

Na data, a menina, de 12 anos, como as outras irmãs apresentavam DST (Doença Sexualmente Transmissível), possivelmente transmitida pelo pai. O autor tem passagens na polícia por estupro a uma ex-namorada, por lesão corporal seguida de morte, quando chegou a ficar preso por matar um homem a facadas no Jardim Noroeste, além de furtos e receptação.

Além da sentença de reclusão, os réus também foram condenados ao pagamento de R$ 5 mil para cada uma das filhas por reparação dos danos. A mãe ainda pode recorrer da sentença. (Com assessoria TJ).