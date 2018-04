Delação premiada Palocci fecha acordo de delação premiada com a Polícia Federal Ex-ministro já teria concluído fase de depoimentos; colaboração ainda precisa ser homologada pela Justiça

Foto: © Rodolfo Buhrer / Reuters

O ex-ministro Antonio Palocci, preso desde setembro de 2016, assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. As informações são do jornal 'O Globo' desta quinta-feira (26).

A corporação já teria fixado os benefícios a que o ex-ministro teria direito com a colaboração, que ainda precisa ser homologada pela Justiça. O acordo com a PF acorre após o petista tentar, sem sucesso, fechar colaboração com os procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Fontes consultadas pelo jornal afirmam que as declarações do ex-ministro poderiam causar abertura de novos inquéritos e provocar novas prisões. Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff seriam dois dos nomes citados pelo petista.

Palocci foi condenado pelo juiz Sergio Moro a 12 anos, dois meses e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.