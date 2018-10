Combustível Para furtar combustível, ladrão fura tanque de caminhão

Motorista de 62 anos teve prejuízo ao ter mais de 150 litros de diesel furtados de seu caminhão. O fato ocorreu na terça-feira (9/10), no bairro Parque São Carlos, na cidade de Três Lagoas, localizada na região Leste do Estado.

O veículo, conforme o Midiamax, estava estacionado em frente à casa do proprietário. Um vizinho teria ouvido um barulho e ligou para o dono do veículo. Ao ir até a rua, a vítima percebeu que o ladrão vez um furo no tanque e retirou o combustível.

Ele teria visto um carro deixando o local rapidamente, mas não conseguiu anotar a placa.

Segundo o idoso, já é a terceira vez que o combustível de seu caminhão é furtado no mesmo local.